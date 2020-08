Ewan maakt zich niet dik in het koersen met 6 renners in Sanremo: "Zo goed als zeker dat ik nog op Gilbert kan rekenen"

Philippe Gilbert was vernietigend toen hij het vernam, Caleb Ewan vindt het eigenlijk nog zo erg niet. Dat ploegen met slechts zes renners van start mogen gaan in Milaan-Sanremo, daar gaat het over. Ewan is een plantrekker en stoort er zich dus niet aan.

Gilbert is zelf tuk op een zege in Sanremo, maar Ewan als sprinter natuurlijk ook. Kan Ewan meedoen voor de prijzen, dan zal een teamgenoot als Gilbert vermoedelijk ook nog wel in de buurt zijn. "Ik ben zo goed als zeker dat ik toch nog op Philippe Gilbert zal kunnen rekenen, als er in Sanremo wordt gesprint", stelt Ewan in HLN.

Al heeft de Australiër wel begrip voor het standpunt van zijn ploegmaat. "Het is waar dat je met zes renners per ploeg minder makkelijk de koers controleert. Het doet er niet zo veel toe. Zelfs als ik al mijn ploegmaats heb opgebruikt voor we in Sanremo zijn, dan red ik het ook nog wel in mijn eentje in de sprint."

Dat is Ewan immers gewoon van voor zijn Lotto-periode. Voor het overige is het uitkijken welk effect de nieuwe regel gaat hebben op de koers. "Het lijkt me wel een boeiend experiment. We krijgen een open race. Het is voor iedereen gelijk. Stel dat we van vijftien naar tien waren gezakt, dan had er ook wel iemand kritiek gehad."

Het belangrijkste is een gooi te kunnen doen naar de zege. "Als ploeg hebben we gelukkig twee troeven. Gilbert kan het verschil maken op de Cipressa en de Poggio. Komt het toch op een sprint aan, dan ben ik er. Als ploeg zijn we in het voordeel." Het parcours is wel enigszins gewijzigd. "Er moet wat meer geklommen worden, 500 extra hoogtemeters zullen in een race van 300 kilometer voor ons het verschil niet maken."