Van Hooydonck tuk op revanche nadat hij oververhit geraakte in Strade: "Net als Van Avermaet zonneslag opgelopen"

De editie van de Strade Bianche in 2020 zal Nathan Van Hooydonck nog lange tijd bijblijven. De man uit Gooreind gaf in die wedstrijd op. Dat was wellicht ook het beste om met een fris hoofd en frisse benen aan de start te komen van Milaan-Turijn.

Van Hooydonck had de figuurlijke bui vooraf al zien hangen, geeft hij aan in GvA. "Zoals ik vooraf al een beetje vreesde, had ik het zaterdag erg lastig met de enorme hitte. Met mijn bleek velletje heb ik het sowieso al lastiger met die hoge temperaturen. Tot dertig graden lukt het nog wel, maar als het kwik stilaan naar de veertig kruipt, verlies ik veel van mijn mogelijkheden. Na een tijdje geraakte ik gewoon oververhit."

Al beseft Van Hooydonck ook wel dat het niet enkel door de temperaturen kwam dat het zo'n helse tocht werd. "Nu goed, het lag zeker niet alleen aan de warmte. Ook de hectiek van zo’n Strade, waardoor bijvoorbeeld de drank­bevoorrading echt niet evident was, kan je kraken. Echt waar, één bidon missen en je kon het gewoon schudden."

Ik heb Greg nooit last weten te hebben van de warmte

Samen met zijn kopman zat hij achteraf enigszins in hetzelfde schuitje. "Net als Greg Van Avermaet denk ik een lichte zonneslag te hebben opgelopen. Ik heb Greg nog nooit last weten hebben van de warmte. Dat zelfs hij er nu last van had, zegt volgens mij voldoende."

Maar goed: vandaag Milaan-Turijn, een kans op revanche. "Op papier is het een koers voor sprinters. Het parcours is hoofdzakelijk vlak en totaal anders dan afgelopen zaterdag. Het zal opnieuw heel warm worden, maar de omstandigheden gaan toch compleet anders zijn. Dit zou een ideale opstap moeten zijn voor Milaan-Sanremo van komende zaterdag. Alleen weet ik nog niet zeker of ik voor Sanremo ook de ploegselectie haal."