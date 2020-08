Chris Froome nog altijd niet zeker van Tourselectie?

Na alle heisa rond zijn transfer is het nog de vraag of Chris Froome weldegelijk start in de Ronde van Frankrijk van 20221.

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzette dello Sport heeft Team Ineos voor de Tour al 7 zekerheden in de selectie voor de Ronde van Frankrijk. Tourwinnaar van 2019 Egan Bernal, tourwinnaar van 2018 Geraint Thomas, Michel Kwiatkowski, Pavel Sivakov, Luke Rowe, Jonathan Castroviejo en Dylan van Baarle. Wie de achtste renner wordt bij de Engelse formatie is nog niet bekend. Froome zou in de weegschaal liggen met Tao Geoghegan Hart en Andrey Amador.

Chris Froome eindigde afgelopen week als 34e na een bergetape in de Route d'Occitanie. Zijn ploegmaat Bernal won de etappe, voor Sivakov ( een andere Ineos-rijder).