Het gaat goed met Fabio Jakobsen: "hij ademt zelfstandig en hij kan al zijn ledematen bewegen, maar alleen praten lukt nog niet"

Goed nieuws vandaag uit Polen. Fabio Jakobsen is namelijk uit zijn kunstmatige coma ontwaakt. Het gaat goed met de Nederlander, want hij zou al zelfstandig kunnen ademen en hij kan zijn ledematen bewegen. Ook communiceren lukt goed, maar alleen praten wil nog niet lukken.

Paweł Gruenpeter, de adjunct-directeur van het ziekenhuis, gaf meer uitleg aan de Poolse media. "Fabio Jakobsen kan zelfstandig ademen, kan zijn ledematen bewegen en kan communiceren. Alleen praten lukt nog niet", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Gruenpeter is zeer positief over de huidige situatie. "We zijn tevreden met hoe het gaat. Als hij zo'n val kan overleven, komt hij zeker terug in de sport."