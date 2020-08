🎥 Gilbert moet nog wachten om zijn monumentenreeks te vervolledigen: "Ik geraakte niet dicht genoeg"

Milaan-Sanremo is voorlopig nog 'the one that gets away' voor Philippe Gilbert, al toonde de editie van 2020 aan dat het niet onmogelijk is voor hem om de koers te winnen. In de finale kwam hij nog aanzetten van achteruit, maar op hetzelfde moment begonnen Alaphilippe en Van Aert aan hun spurt.

"Gezien de nieuwe situatie - slechts zes renners per ploeg waren toegelaten - deden we als team een goede job. Caleb Ewan moest lossen op de Cipressa. ik zat dus alleen in de finale. Ik probeerde enkele anderen te volgen, om zo in goede positie te geraken. Op de Poggio was ik niet zo slecht, maar ik zat vijf à zes plaatsen te ver", deed Gilbert zijn verhaal.

Hij had gehoopt dat één of andere ploeg volop de verantwoordelijkheid zou nemen. "Ik zag dat Bahrein nog twee à drie renners mee had, ik verwachtte dat zij meer als een ploeg gingen rijden. Ze aarzelden ook. Caruso ging met 600 meter te gaan en ik sprong op zijn wiel. Ik zag dat de eerste twee de sprint aan het voorbereiden waren en besliste: nu ga ik van achteruit."

Van Aert en Alaphilippe bijhalen bleek echter niet meer mogelijk. "Ze waren te ver en ik geraakte niet dicht genoeg. Enkele jongens uit het peloton passeerden me nog en uiteindelijk werd ik negende. Het is nog altijd top tien in een Monument, iets waar je trots op kan zijn, al hadden we beter verwacht."