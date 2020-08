Alaphilippe dicht bij tweede overwinning op rij in Sanremo: "Ik wist dat Wout van Aert zeer sterk ging zijn"

Julian Alaphilippe was helemaal op de afspraak in Milaan-Sanremo. Vooraf was er weinig geweten over zijn conditie, maar op de Poggio speelde de Fransman zijn explosiviteit uit en schudde hij stevig aan de boom. Alleen kwam er nog een remonte van Wout van Aert.

"Ik wist dat het moeilijk ging zijn en dat Wout zeer sterk ging zijn", aldus een realistische Alaphilippe. "Hij was de topfavoriet, maar ik gaf alles op de Poggio. In de afdaling kon ik niet het verschil maken, waardoor hij bij mij kon aansluiten. We verdeelden het werk netjes en gingen onze kans in de sprint." Voor het tweede jaar op rij deze klassieker winnen had iets bijzonder geweest. "Ik had het fantastisch gevonden om te kunnen winnen, maar het is wat het is. De jongens deden een fantastische job. Ik reed de beste sprint die ik kon rijden na 300 kilometer op de fiets." Ik kan vertrouwen putten uit mijn prestatie Julian Alaphilippe Alaphilippe wilde ten slotte vooral het positieve onthouden. "Het blijft belangrijk om op het podium van een Monument te staan. Ik kan vertrouwen putten uit mijn prestatie."