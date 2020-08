Transferuurtje: Bardet en Garcia Cortina zoeken andere oorden op

De transfer van Romain Bardet hing al een tijdje in de lucht. De Franse klimmer werd gelinkt aan Team Sunweb en daar trekt hij in 2021 ook naartoe. Dat kondigde de Nederlandse wielerformatie maandag aan. Bardet, die na negen jaar afscheid neemt van AG2R, tekende een contract voor twee seizoenen.

"This opportunity comes at the right moment in my career and I am very motivated to start working with the team."



