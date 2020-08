AG2R haalt daags na Van Avermaet nog versterking: "Het project rond de klassiekers met Olivier Naesen overtuigde mij"

Ze zitten niet stil bij AG2R. Een dag nadat het Franse team de komst van Greg Van Avermaet bekendmaakte, volgen in zijn zog nu nog twee renners.

De Fransen Marc Sarreau (Groupama FDJ) en Damien Touzé (Team Cofidis) vervoegen het team. Sarreau is een 27-jarige sprinter die uitkijkt naar zijn nieuw avontuur.

“Het niveau zal heel hoog zijn met fantastische kopmannen in de klassiekers als Oliver Naesen en Greg Van Avermaet. Het wordt een enorme motivatie om met hen samen te rijden in de grootste wedstrijden op de kalender”, zegt Sarreau. “Zelf hoop ik een zege te behalen in de UCI WorldTour. Hopelijk lukt het met het AG2R-Citroën Team.”

De 24-jarige Touzé is meer de man van het klassieke werk: "Het project rond de klassiekers met Olivier Naesen overtuigde mij”, zegt de Fransman. “Ik wil op dit vlak vooruitgang boeken en het team aan een zege in een Monument helpen."