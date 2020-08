Bauke Mollema ziet Chris Froome niet als een favoriet voor de Tour de France: "Hij zit niet op het niveau waarop je de Tour gaat winnen"

Bauke Mollema eindigde in de Tour de l'Ain op een knappe zesde plaats in het algemeen klassement, maar toch moest hij 2 minuten en 24 seconden prijsgeven op de eindwinnaar Primoz Roglic.

Bauke Mollema moest zo Primoz Roglic, Egan Bernal, Nairo Quintana, Steven Kruijswijk en George Bennett voor zich laten in het eindklassement, maar zoals u kan zien was er geen plaats voor Chris Froome. De Brit moest werken voor Bernal en eindigde zelfs niet in de top 10.

Volgens Mollema is Froome geen favoriet om de Tour te winnen. "Hij zit niet op het niveau waarop je de Tour de France gaat winnen denk ik", legde de Nederlandse klassementsrenner van Trek-Segafredo uit bij NOS.