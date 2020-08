Is er eindelijk een team die Tour-hegemonie van Ineos kan doorbreken? "Zij staan misschien wel naast of zelfs boven hen"

Sinds 2012 is de dominantie van Ineos (vroeger Sky) in de Tour totaal. Maar voor het eerst zijn er tekenen aanwezig dat die hegemonie wel eens doorbroken zou kunnen worden. Jumbo-Visma beschikt namelijk over het triumviraat Kruijswijk, Dumoulin en Roglic.

Dat vertelt José De Cauwer in de podcast van De Tribune. "Voor het eerst sinds Sky is er een ploeg die naast en misschien zelfs boven hen staat. Het belooft een mooie Tour te worden. Wie zal de koers dragen? Misschien zijn er hierdoor zelfs opportuniteiten voor anderen? Dat hebben we de laatste 10 jaar niet gezien." Christophe Vandegoor beaamt. "Bij Jumbo-Visma hebben ze het mentale voordeel. Bij de voorstelling in de winter hebben ze al duidelijk gezegd: wij gaan voor de Tourzege. Daar werd zelfs al de Tourploeg vrijgegeven, wat heel abnormaal is in het wielrennen. Ze zeggen meteen: wij proberen de scalp van Ineos te pakken."