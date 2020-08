Morgen staat de Gran Piemonte op het programma: wie zijn de favorieten?

Morgen zal niet alleen de Critérium du Dauphiné van start gaan, maar ook Gran Piemonte staat op het programma. Gran Piemonte is een Italiaanse eendagswedstrijd en er zakken enkele sterke renners af naar de wedstrijd.

De topfavoriet om de Italiaanse wedstrijd binnen te halen, is misschien wel Mathieu van der Poel. De Nederlander reed lek in de Strade Bianche en eindigde op de 13de plaats in Milaan-Sanremo, maar hij zal er ongetwijfeld op gebrand staan om de overwinning binnen te halen.

Toch zijn er enkele stevige concurrenten voor van der Poel. Zo is ook Vincenzo Nibali van de partij. De Italiaan was er normaal gezien niet bij, maar zijn broer, Antonio Nibali, is nog uitgevallen. Met onder meer Ciccone kan Nibali rekenen op een meesterknecht.

Andere favorieten

Andere renners die zich ook zullen willen laten zien en op het lijstje van de favorieten staan, zijn George Bennett, Fabio Aru, Diego Ulissi, Ion Izaggire, Ben Hermans en Davide Ballerini. Met onder meer Michael Albasini en de jonge talentvolle Colombiaan Iván Ramiro Sosa zijn er ook nog enkele outsiders.