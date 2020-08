José De Cauwer ziet de ene na de andere veelbelovende jongere vertrekken bij Lotto-Soudal: "Kunnen ze niet met hen werken?"

Het loopt voorlopig nog niet bij Lotto-Soudal en dat merkt ook José De Cauwer op. In de podcast 'De Tribune' bij Sporza komt De Cauwer terug op het komen en gaan van jonge renners bij de ploeg.

"Wat ik me afvraag is of Lotto-Soudal nog wel aantrekkelijk is voor jonge renners. Ze hebben recent Wout Van Aert en Jasper Philipsen proberen aantrekken, zonder succes. Ik zie ook vaker jonge renners al snel vertrekken bij Lotto", geeft de Cauwer aan in De Tribune.

"Kijk maar naar zo'n Stan Dewulf. Daarmee hadden ze wel een stevige renner voor de Vlaamse koersen, maar die laten ze dan zomaar gaan naar AG2R. En het is niet dat daar het grote geld zit, hé."

"Een ander voorbeeld is de Noor Hagen, kandidaat voor een top 10-plek in de Tour. Maar die laten ze meteen weer gaan. Kunnen of willen ze dan niet met hen werken? Worden die in een keer 20 keer duurder?"

De Cauwer hoopt dat Lotto-Soudal zich wat meer op eigen jeugd gaat richten. "Je zou van een nationale loterij wel mogen verwachten dat ze eens wat winnen met eigen jeugd, maar als je de geschiedenisboeken induikt zal je zien dat het vooral buitenlanders zijn die de grootste successen boekten."