Evenepoel schuwt favorietenrol in Lombardije minder dan sportdirecteur: "Nog nooit wedstrijd zo goed voorbereid"

Gaat Remco Evenepoel nog eens de puntjes op de i zetten in zijn eerste echt grote doel van het jaar? We kunnen amper wachten om het antwoord te weten te komen. Evenepoel gaat de favorietenrol alvast niet uit de weg, bij zijn ploeg zijn ze voorzichtiger.

Nadat hij woensdag de Ronde van Lombardije verkend heeft, hield Evenepoel vandaag een online persmoment. "Ik heb nog nooit een wedstrijd zo goed voorbereid als deze." Dat hij topfavoriet is, stoort hem niet. "Is dat niet mijn eigen fout? Ik verkeer in bloedvorm, wat ook de bedoeling was. Druk leg ik mezelf altijd op."

Sportdirecteur Davide Bramati drukt zich in een persbericht van Deceuninck-Quick.Step een stuk voorzichtiger uit. "We komen met veel motivatie aan de start. Natuurlijk hopen we op een goede uitslag, maar we kunnen niet zeggen dat we favoriet zijn, want veel jongens maken hun debuut in een Monument."

Naast Remco Evenepoel doen in de Ronde van Lombardije voor Deceuninck-Quick.Step ook nog João Almeida, Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Dries Devenyns, Mikkel Honoré en Pieter Serry mee.