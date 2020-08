Gaat Remco Evenepoel het waarmaken? Onze sterren voor de Ronde van Lombardije!

Het is dat het Remco Evenepoel is. Want een logische redenering is het niet om een debutant in een Monument te bombarderen tot topfavoriet. Evenepoel heeft er met zijn eerdere exploten echter voor gezorgd dat we moeilijk anders kunnen. Maakt hij de hoge verwachtingen waar?

Als Remco Evenepoel ergens zijn zinnen op zet, maakt hij het meestal ook af. In die optiek mag de tegenstand al beginnen zuchten. Evenepoel heeft immers laten weten dat hij nog nooit een koers zo goed voorbereidde als deze Ronde van Lombardije. Zit er weer zo'n straf nummer aan te komen zoals in Polen of is het toch te veel verwacht dat zelfs een supertalent als Remco zijn eerste Monument meteen kan winnen.

Bij die tegenstand kijken we in de eerste plaats ook naar één man: Jakob Fuglsang. Van de Deen is geweten dat hij goed bergop kan rijden en hij beschikt over de kunde om in eendagskoersen en klassiekers het best voor de dag te komen. Werd in Polen wel op zijn nummer gezet door Evenepoel. Afwachten of de man van Astana revanche kan nemen.

Renners die al blijk gegeven hebben van goede vorm en zware koersen of ritten hebben gewonnen, mogen ook dromen van iets groots. Zoals daar zijn: Bennett, Carapaz, Vlasov. Net als Fuglsang is ook Nibali zo'n kampioen die zowel in de grote ronden als in de eendagskoersen op het hoogste mag mikken. Een andere renner om naar uit te kijken is Schachmann, en waarom niet Tim Wellens?

Onze sterren voor de Ronde van Lombardije

***** Remco Evenepoel

**** Jakob Fuglsang

*** George Bennett - Richard Carapaz - Vincenzo Nibali

** Bauke Mollema - Maximilian Schachmann - Michael Woods

* Aleksandr Vlasov - Tim Wellens