Renners van Deceuninck-Quick.Step gaan in vijf landen voor nationale titels: "Ze zijn er klaar voor"

Een aantal nationale kampioenschappen komen eraan: altijd een belangrijke afspraak voor renners van Deceuninck-Quick.Step. Die ploeg is het immers gewend om enkele nationale kampioenen in hun rangen te hebben. Onder andere Jungels, Alaphilippe en Stybar openen de jacht op nog meer titels.

In vijf landen kan er deze week een nieuwe nationale titel voor een renner van Deceuninck-Quick.Step uit de bus vallen. Huidig Luxemburgs kampioen Bob Jungels doet in zijn land mee aan de wegrit en de tijdrit. In Italië rijden Bagioli en Cattaneo op 21 augustus de tijdrit en twee dagen later doen ze samen met Ballerini mee aan de wegrit.

Ook in Frankrijk staat op deze dagen de tijd-en wegrit op het programma. Rémi Cavagna zal zijn beste beentje voorzetten in de race tegen de klok. Julian Alaphilippe en Florian Sénéchal rijden de wegrit. In Denemarken en Tsjechië enkel een wegrit op 23 augustus met een renner van Deceuninck-Quick.Step aan de start. Het team vaardigt Asgreen, Honoré en Mørkøv af in Denemarken en Stybar in Tsjechië.

"De week van de nationale kampioenschappen is één van de meest boeiende weken van het seizoen", vindt Tom Steels. "De renners zijn er klaar voor. Ze zijn dag na dag beter geworden sinds de herstart van het seizoen drie weken geleden. We hopen ook na deze week enkele nationale truien in onze ploeg te hebben."