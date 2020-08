BK tijdrijden krijgt nog nieuwe asfaltstrook: "Het is iets voor de grote motoren, een Formule 1-tijdritparcours"

Wout van Aert start donderdag als grote favoriet op het BK tijdrijden. Goed nieuws voor hem en alle deelnemers: de weg zal in goede staat zijn. Zeker vlak na de aankomstzone, want daar is zojuist nog een gloednieuwe weg aangelegd.

Het oorspronkelijke parcours is overigens ook gewijzigd. De beklimming van de Hoge Blekker werd geschrapt en de aankomstzone ligt niet meer aan de Zeelaan, maar in het militair domein van Koksijde. "Het coronavirus noopte ons tot het hertekenen van ons parcours", laat Jan Deramoudt weten namens het organisatiecomité. Nu vragen we om niet naar het BK af te zakken Dat comité doet ook een specifieke oproep richting eventuele supporters. "Het BK tijdrijden had een toeristisch visitekaartje voor Koksijde moeten worden, maar nu vragen we de wielerfans om donderdag niet naar het BK af te zakken. Wie wel komt, moet een mondmasker dragen." Vlak na de aankomstzone is er nog een nieuwe asfaltstrook aangelegd. "Na de aankomst was er een strook met asfalt van mindere kwaliteit. Een aannemer heeft die nu onder handen genomen en zo enkele honderden meters gloednieuw biljartvlak asfalt gelegd." Het parcours lijkt minder technisch geworden. "Het is iets voor grote motoren, een Formule 1-tijdritparcours."