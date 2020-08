Fabio Jakobsen durft weer naar de toekomst kijken: "Ik was bang dat ik het niet ging overleven"

Fabio Jakobsen ziet het stilaan weer een beetje beter zitten. Wat een nare ervaring was het voor hem, om in de Ronde van Polen zijn leven in gevaar te zien komen. Gelukkig kon hij weer uit coma gehaald worden en kan hij zich nu toeleggen op zijn herstel.

"De dokters en verpleegsters aan de streep in Katowice hebben mijn leven gered, waarvoor ik hen extreem dankbaar ben", reageert Jakobsen. "Het was een moeilijke, donkere periode toen ik op intensieve lag. Ik was bang dat ik het niet ging overleven. Deels dankzij de organisatie van de Ronde van Polen en mijn ploeg Deceuninck-Quick.Step kon mijn familie dicht bij mij zijn. Dat gaf me veel kracht."

Ik zal vechten om te herstellen

In Nederland kan het herstel nu echt beginnen. "Stap voor stap kan ik weer beginnen om onafhankelijk te leven. In de volgende weken en maanden zal ik verschillende operaties ondergaan aan mijn gezicht. Alle berichten van steun hebben me enorm vele kracht gegeven. Stap voor stap kan ik weer naar de toekomst kijken, en ik zal vechten om te herstellen."

Ook een dankwoord is op zijn plaats, vindt Jakobsen. "In het bijzonder wil ik Dr. Rafael, mijn chirurg in Polen, Dr. Vanmol, die aanwezig was als ploegdokter, Patrick Lefevere, die mijn familie tot bij mij bracht, en Agata Lang en haar familie, die namens de Ronde van Polen mijn familie goed opving, bedanken."