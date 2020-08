Patrick Lefevere reageert op het vertrek van Bob Jungels: "We zijn een beetje triest"

Bijna was het Patrick Lefevere gelukt om zijn hele ploeg bij mekaar te houden. Eentje gaat het nest dan toch verlaten: Bob Jungels komt in 2021 niet meer uit voor Deceuninck-Quick.Step. De CEO van de ploeg vindt dat toch wel jammer.

Jungels ruilt Deceuninck-Quick.Step volgend seizoen voor AG2R. "We hadden Bob graag gehouden", geeft Lefevere toe. "We zijn een beetje triest als we aan zijn vertrek denken, maar dat is wielrennen. Bob was één van onze beste renners in de laatste paar jaren."

Dat ging gepaard met goede uitslagen op verschillende soorten terreinen. "Hij zorgde voor memorabele resultaten in de grote ronden, maar ook in de klassiekers, zoals het behalen van zijn eerste overwinning in Luik-Bastenaken-Luik na een duizelingwekkende aanval van ver."

Volgens Lefevere is Jungels precies het type renner die uitstraalt waar Deceuninck-Quick.Step anno 2020 voor staat. "Hij is ook één van de oprichtende leden van de huidige Wolfpack-generatie en hij zal altijd een speciaal plekje in ons hart hebben."