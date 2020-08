Ronde van Frankrijk staat het plaatsvinden van Belgische eendagskoers in de weg

Voor wedstrijden die samenvallen met de Ronde van Frankrijk, is het geen evidentie om een editie in 2020 op poten te zetten. Bij de GP van Wallonië zien ze er vanaf. De TRW Organisation heeft beslist om de editie van 2020 af te gelasten.

Momenteel is het wel volop koers in die andere wedstrijd die we kennen uit Wallonië, de Ronde van Wallonië. Deze rittenkoers wordt dus nog in augustus afgewerkt. De GP van Wallonië, een eendagskoers, was voorzien voor 16 september. Dan is ook de Ronde van Frankrijk bezig.

MINDER BUDGET

Door de concurrentie met de Tour zou de GP van Wallonië dit jaar niet rechtstreeks op televisie komen. Dat is al een nadeel. Voorts kaart Christophe Brandt van de organisatie ook aan dat er minder budget is vanwege de coronacrisis.

De meest recente winnaar van de GP van Wallonië is Krists Neilands. De Let bezorgde in 2019 Israel Cycling Academy de overwinning op de Citadel van Namen.