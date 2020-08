Tijdstraf voor Philippe Gilbert, Zdenek Stybar en Amaury Capiot in Ronde van Wallonië

Philippe Gilbert kleurde de tweede etappe in de Ronde van Wallonië door te versnellen met het oog op de bonificatiesprint in Overijse. Het werd zelfs een heuse aanval. In plaats van tijd te winnen, verliest hij echter tijd. De jury bestrafte hem, net als Stybar en Capiot.

De versnelling van Gilbert werd in de eerste plaats beantwoord door Loïc Vliegen en Zdenek Stybar. Ook Amaury Capiot had nog een reactie in huis. Het was uiteindelijk Stybar die de tussensprint won en zo drie bonificatieseconden pakte. Gilbert graaide twee seconden mee, Capiot één. Waar struikelde de jury dan over? De versnelling van Gilbert en de anderen werd niet ingezet op de kasseien, maar wel op het voetpad. Daarom hebben Stybar, Gilbert en Capiot allen een tijdstraf gekregen van twintig seconden. GEEN STRAF VOOR VLIEGEN Opvallend genoeg ontsnapte Loïc Vliegen dus wel aan een tijdstraf. De mogelijke reden hiervoor kan enkel gezocht worden bij het feit dat Vliegen naast de bonificatieseconden greep.