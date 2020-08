Démare legt er Gilbert en Van Avermaet dik op: "Wist dat ik me alles kon permitteren" en "Ik verras mezelf ook"

Een sterke dubbelslag was het van Arnaud Démare. Met de zege in de slotrit in de Ronde van Wallonië pakte hij - uiteraard als geletruidrager - ook de eindwinst. "Ik wist dat ik me alles kon permitteren", aldus de trefzekere Fransman.

"Ik wist dat ik me alles kon permitteren met de benen die ik had en met de sterkte van de ploeg in gedachten", aldus Démare in een eerste reactie bij de RTBF. "Er waren nog drie ploegmaats mee in een groep van 30-40 renners, dat is extra-ordinair."

"Het parcours was me gunstig gezind, ook al was het zwaar. Ik kon dankzij mijn solide ploeg terugkeren in de eerste groep, ze hebben goed gereden om me terug voorin te krijgen. Dat was mijn eerste plan: de eindzege."

Zondag nationale titel?

"Daarvoor mocht ik niet te veel tijd verliezen op Van Avermaet, die ik in de gaten hield. Maar uiteindelijk kon ik toch nog de sprint lanceren en gaan voor de dagzege", was Démare gelukkig.

"Of ik hiermee veel mensen verbaas? Ik verras mezelf ook. Ik won al enkele eindklassementen in races in het verleden, maar met dit parcours had ik het niet meteen gedacht. Mijn volgende doel? Zondag ga ik voor de nationale titel, ik geloof erin met de vorm die ik heb en gezien het parcours iets makkelijker is gemaakt dan eerst was vooropgesteld."