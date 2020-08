Ook in de EK-wegrit zal titelverdediger er niet bij zijn: Cofidis houdt deelname Viviani tegen

Deze werd immers genomen in het kader van de gezondheidsproblematiek. Viviani zal voor Cofidis ook deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Cofidis verbiedt zijn renners en stafleden om kort voor de start van de Tour nog van omgeving te veranderen.

Iedereen moet in zijn bubbel blijven om zo besmettingen te voorkomen, oordeelt teammanager Vasseur. Viviani zelf heeft ook al gereageerd. "Door de beslissing van Cofidis zal ik niet kunnen starten op het EK. Dat spijt me, maar ik respecteer de beslissing van mijn ploeg."

Following the decision of @TeamCOFIDIS, I will not be able to be at the start of the next European Road Championship and defend my jersey. I'm sorry but I respect the choice of my team, which first of all cares about the health of us and to preserve it in view of @LeTour. pic.twitter.com/vV2pCkjovJ