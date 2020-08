Kruijswijk bleef hopen op Tourdeelname: "Had nog niet door dat er zoveel verwondingen waren"

Steven Kruijswijk en Jumbo-Visma kwamen donderdag met het nieuws naar buiten dat Kruijswijk dit jaar geen Tour de France zal rijden vanwege de blessures die hij opliep na een val in de Dauphiné. De Nederlander is enorm ontgoocheld en gelooft echt in de kansen van de ploeg.

"Ik voelde meteen na die val dat mijn schouder uit de kom was, want mijn arm hing los van mijn lichaam", doet Kruiswijk het relaas van zijn val. "Heel de linkerkant van mijn lichaam ligt helemaal open en er zit een scheurtje in mijn schouderkom", geeft Kruijswijk bij de NOS de reden van zijn niet-selectie voor de Tour de France.

"Ik had het eerst niet door dat de blessures zo ernstig waren. In het ziekenhuis waren al mijn wonden in een verband gestopt en ik had geen idee hoeveel schaafwonden ik had. Die schouder bleef dan ook pijn doen dus ik heb woensdagavond met de ploeg besproken om niet naar de Ronde van Frankrijk te gaan", gaat de Nederlander verder.

Plannen helemaal omgooien

Normaal gezien zou Kruijswijk de Tour en de Vuelta combineren. Nu rijdt Kruijswijk enkel de Giro, van een totale ommekeer gesproken. "Ik had echt veel zin in de Tour. Het was duidelijk dat we een heel sterke ploeg hebben. Iedereen zat op schema en we de ploeg kan de Tour echt winnen", klinkt het.

Ook in de Giro zal Kruijswijk een gooi doen naar eindwinst. In 2016 reed de Nederlander in de roze leiderstrui maar kwam hij ten val in de voorlaatste bergetappe. Zonder die val, had hij hoogstwaarschijnlijk de Ronde van Italië gewonnen.