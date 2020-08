Brits wielertalent snapt commotie niet rond veiligheid: "Waarom is iedereen aan het klagen? We moeten dankbaar zijn"

Zo kwam de Nederlandse renner Jos Van Emden met tien regels die de veiligheid van de renners moet garanderen. Hij zei dat renners geen circusdieren zijn.

Het Britse talent Tom Pidcock is een andere mening toegedaan en vindt de discussie overdreven.

"Er zijn recent enkele zware crashes geweest, maar waarom is iedereen aan het klagen?", zegt hij op Twitter. "Op een fiets rijden tegen meer dan 50 km/u met niet anders dan een lichte hem als bescherming is gevaarlijk. Dat is het altijd geweest en zal het ook altijd blijven, dat is wielrennen. We zouden dankbaar moeten zijn dat er momenteel koersen zijn", klinkt het.

