De broertjes Yates uit elkaar: Ineos kondigt de komst van de nummer vier uit de Tour van 2016 aan

Met één van de Yates-broers haalt Ineos een sterke pion in huis om de komende jaren de ploeg te ondersteunen in de grote ronden. Het is Adam Yates die de overstap maakt van Mitchelton-Scott. De Brit tekende een contract voor twee jaar.

Het is best opvallend nieuws, want een paar dagen geleden geraakte nog bekend dat Simon Yates zijn eigen overeenkomst met Mitchelton-Scott verlengd had. Beide broers gaan in 2021 dus niet langer voor hetzelfde team uitkomen.

"Ik vond het perspectief om voor een Brits team te rijden enorm boeiend", aldus Adam Yates. "Mijn uitslagen in rittenkoersen van een week en eendagskoersen zijn solide, maar ik zou bij Ineos graag ook die regelmaat aan de dag leggen in de grote ronden."

NIEUW TIJDPERK

Dave Brailsford is alvast verheugd over zijn komst. "Zijn vastberadenheid en weerbaarheid zijn exact de kwaliteiten waar we naar op zoek zijn voor onze ploeg. Ik heb het gevoel dat de timing klopt. Hij komt stilaan op het hoogtepunt van zijn carrière en wij beginnen bij Ineos aan een nieuw tijdperk."

Bij Mitchelton-Scott valt er zo overigens zowel uitgaand als inkomend verkeer te melden. Eerder op de dag werd bekendgemaakt dat Tanel Kangert een overeenkomst voor twee seizoenen ondertekend heeft bij de Australische formatie. De Est komt over van EF Pro Cycling.