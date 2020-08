Philipsen verrast en haalt winnaar in zich naar boven: "Dikwijls in top vijf of op podium, overwinning geeft voldoening"

En of die overwinning deugd doet voor Jasper Philipsen. Om meerdere redenen: na zovele ereplaatsen wilde de Limburger ook gewoon wel weer eens winnen. Reden nummer twee: het was niet meteen verwacht in de derde rit van de Ronde van de Limousin, maar dat maakt het des te mooier.

Want het was niet zomaar een sprintersetappe, de rit naar Chamberet. "Het was een hele zware rit, met de meeste hoogtemeters deze week", zegt Philipsen op de site van zijn ploeg UAE. "We hadden een sterk team en de jongens controleerden het goed in de laatste kilometers." Uiteindelijk werd er gespurt met een groep van ruim twintig man en was Philipsen de snelste.

ZEGE VAN GAVIRIA WERKT MOTIVEREND

Een dag eerder had ook al zijn ploegmaat Fernando Gaviria gewonnen. "Het gaf me motivatie om ook iets te doen. Ik ben blij dat mijn conditie groeiende is en dat ik het kon afmaken met een overwinning. Ik verwachtte niet meteen om te winnen deze week, maar hoopte wel dat een zege er zat aan te komen."

Want het is al vaak genoeg net niet geweest. Deze keer werd Philipsen wel beloond. "De laatste jaren eindigde ik dikwijls in de top vijf of stond ik op het podium. Om eindelijk die volgende overwinning te kunnen boeken, geeft voldoening."