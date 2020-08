Luis León Sánchez behaalt op 36ste Spaanse titel, veldrijder van Alpecin-Fenix kampioen op de weg in Duitsland

Tijd voor verschillende nationale kampioenschappen vandaag. Ook in Spanje en Duitsland werd zo'n nationaal kampioenschap betwist. Luis León Sánchez - onder het motto 'de aanhouder wint' - en Marcel Meisen haalden daar hun slag thuis.

Het Spaans kampioenschap werd in Andalusië afgewerkt en was een koers voor klimmers. Jesus Herrada viel op drie kilometer van de aankomst aan op de slotklim, maar speelde door problemen met zijn ketting zelfs volledig zijn podiumplaats kwijt.

De één zijn dood is de ander zijn brood: Luis León Sánchez had nog een versnelling in huis en reed naar de overwinning. Zijn ploegmaat Gorka Izagirre werd tweede en Vicente Garcia De Mateos derde. Voor Luis León Sánchez is het op zijn 36ste zijn eerste nationale titel op de weg.

MEISEN GAAT ACKERMANN VOORAF

Ook Marcel Meisen triomfeerde in de wegrit en dat is best opvallend, want we kennen hem natuurlijk vooral uit het veldrijden. Pascal Ackermann was één van de grote namen die een gooi deed naar winst, maar Meisen kwam als eerste over de streep. Alpecin-Fenix had met bronzen medaillewinnaar Alexander Krieger nog een man op het podium.