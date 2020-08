BORA-hansgrohe voegt twee talenten toe aan hun selectie

BORA-hansgrohe heeft een slag geslagen op de transfermarkt. De formatie van Peter Sagan heeft het Deense toptalent Frederik Wandahl en baanwielrenner Matthew Walls aan hun selectie toegevoegd.

Wandahl komt over van ColoQuick, waar hij nog maar pas actief was. Wandahl staat gekend als een toptalent in eigen land en de 19-jarige heeft een contract ondetrekend voor drie seizoenen.

Wandahl is een goede klimmer, maar kan ook goed sprinten. "Ik wil mij vooral nog goed kunnen ontwikkelen en ik had bij BORA-hansgrohe meteen het gevoel dat ik dat hier kon. Zij hebben de juiste mensen om mij te helpen ontwikkelen. Ik ben een goede klimmer, met een sterke sprint. Ik denk dat bijvoorbeeld Luik-Bastenaken-Luik mij wel ligt", aldus de jonge Deen.

Mathhew Walls is dan weer een baanwielrenner. De 22-jarige Brit is klaar voor de stap richting een World Tour-team. "We gaan ons best doen om hem de komende jaren op het juiste niveau te brengen en hem te ontwikkelen tot een sprinter. Met zijn snelheid geloven we dat hij hiervoor een sterk fundament bezit", zegt ploegleider Christian Schrot.