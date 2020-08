Deceuninck-Quick.Step zet in op Alaphilippe en Bennett en neemt twee Belgen mee naar de Tour

De Tour was vorig jaar een geweldig succes voor Deceuninck-Quick.Step, vooral dankzij Alaphilippe. Die is ook dit jaar weer één van de speerpunten van de ploeg in de Ronde van Frankrijk, samen met Sam Bennett, die het in de sprints moet zien te klaren.

Zij zijn de twee renners die naar voren geschoven worden en op jacht kunnen gaan naar ritzeges. De zes andere renners in de selectie voor de Tour zijn Kasper Asgreen, Tim Declercq, Dries Devenyns, Bob Jungels, Michael Mørkøv en Zdenek Stybar.

"Voor Julian zal het moelijk zijn om de Tour van vorig jaar te herhalen, maar dat is ook niet nodig. We zullen het dag per dag bekijken met hem", wil Tom Steels de man die in 2019 zo lang het geel droeg niet te veel druk opleggen. "Er liggen mooie kansen voor hem, maar we denken niet aan een scenario zoals dat van vorig jaar."

Benett is dan weer de man van de massasprints. "Ik denk dat er maximum vier ritten voor sprinters zijn over de volledige drie weken", beseft Steels dat de kansen op dat vlak eerder schaars zijn. Het zal aan Morkov zijn om Bennett dan goed door de laatste kilometers te loodsen. "Ook Asgreen en Styby spelen een belangrijke rol in de lead-out, terwijl ze ook uitkijken voor kansen om in de ontsnapping te gaan."