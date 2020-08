Ook de bondscoach ziet het zitten voor EK-tijdrit: "Alles wat bij Campenaerts boven de 95 procent is, is veelbelovend"

Zit er op de eerste dag van het EK meteen een medaille in voor België? Daar moet Victor Campenaerts dan wellicht voor zorgen in de tijdrit bij de profs. Het gevoel vooraf zit alvast goed, ook bij bondscoach Rik Verbrugghe overigens.

Campenaerts verkondigde alvast dat hij volop voor de gouden medaille gaat. Als ex-winnaar op dit kampioenschap neem je niet zomaar vrede met zilver of brons. Ook bondscoach Rik Verbrugghe verwacht een Campenaerts die dicht bij zijn top aanleunt.

NIET TE VEEL ZORGEN OVER RUG

De rug van de werelduurrecordhouder gaat dus niet meer opspelen, na zijn val in Tsjechië? "Ik maak me daar niet te veel zorgen over, want hij heeft de Ronde van Tsjechië ook uitgereden. Anderzijds kan het wel hinderen als je een volle inspanning moet leveren. Maar op het BK tijdrijden was hij ook goed bezig."

Voor aanvang van dat BK beweerde Campenaerts over 99 procent van zijn kunnen te beschikken. Volstaat dat om de Europese titel te pakken? "Als hij aan 99 procent kan koersen, zit het goed. Alles wat bij Campenaerts boven de 95 procent is, is veelbelovend."