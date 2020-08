Theuns en Stuyven in Tourselectie Trek-Segafredo en krijgen vrijheid in tweede week

Trek-Segafredo heeft zijn selectie voor de Tour bekendgemaakt, met daarbij ook Theuns en Stuyven, de twee Belgen in de ploeg. Zij zullen ook de kans krijgen om op bepaalde momenten voor eigen rekening te rijden, al mikt het team ook op het klassement met Porte en Mollema.

Het ene sluit het andere dus niet uit. "We hebben enkele sterke, snelle jongens in de ploeg, zoals Jasper Stuyven, Mads Pedersen en Edward Theuns. Ik denk dat er veel ritten met ontsnappingen zullen zijn en we kunnen proberen om hen mee te krijgen", zegt sportdirecteur Kim Andersen. "Ze zijn ook goed in het beschermen van de kopmannen."

Wellicht zijn er in het midden van de Tour wel mogelijkheden om eens te mikken op persoonlijk succes. "In de tweede week kunnen we veel vrijheid geven aan onze klassieke renners." Van Stuyven is bijvoorbeeld ook geweten dat hij zich bij massasprinten in de Tour ook wel de kwaliteiten heeft om zich bij de beste tien te positioneren.

DRIE DEBUTANTEN

Niklas Egg, Kenny Elissonde en Mads Pedersen zullen hun debuut maken in de Tour. Naast de twee Belgen en de twee kopmannen voor het klassement maakt de Let Tom Skujins de selectie compleet.