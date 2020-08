"Kan Team Ineos op een andere manier rijden?"

Team Ineos zal sterk voor de dag moeten komen wil het de Tour de France winnen. De Britse formatie is voor het eerst in jaren geen favoriet voor eindwinst.

In de podcast De Tribune vragen José De Cauwer en Michel Wuyts zich af wat Team Ineos zal presteren dit seizoen. "Ze hebben noch de beste ploeg, noch de beste renner diet seizoen."

De voorbije jaren was het een vast beeld in de Tour. Het treintje van Team Ineos bepaalt het tempo en kiest haar momenten op de kopmannen naar voren te brengen. Maar Team Jumbo-VIsma is dit jaar de grote favoriet.

"Gaan ze de regie eens overlaten aan Jumbo-Visma? Kunnen ze op een andere manier rijden? Dan moeten ze eens met verbeelding gaan rijden. Dat is het mooie aan de koers. Je kan door creatief te zijn de Tour de France winnen", besluit José De Cauwer.

"Misschien gaan ze Carapaz en Sivakov in de vuurlijn sturen", denkt Wuyts. "SIvakov kan wel eens de witte raaf worden in de Tour. Dat was de enige op niveau in de Dauphiné", aldus De Cauwer.