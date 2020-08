OFFICIEEL: Bahrein-McLaren kondigt de komst van meesterknecht van broers Yates aan

Haig heeft zich de laatste jaren laten gelden als een sterke renner die vaak belangrijk werk doet voor Adam en Simon Yates. Tegelijkertijd is Haig ook zelf in staat om koersen te winnen of mee te doen voor de prijzen in een klassement in korte rittenkoersen.

Voorts is Haig ook niet vies van een 'wheelie'. Bij Bahrein-McLaren zien ze hem alleszins graag komen. Haig zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen. Tot eind 2023 ligt hij dus vast bij de ploeg van Dylan Teuns.

We are excited to announce that @jackhaig93 joins us in 2021 on a three-year deal. ✍️⁣

It's great to have you onboard Jack!⁣

➡️ https://t.co/Wftgk1jkIa pic.twitter.com/KCllEEM7i6