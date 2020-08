Komt dat wel goed? Franse overheid grijpt in en komt opnieuw met strengere maatregelen rond Tour de France

Ploegen haalden opgelucht adem toen donderdag bleek dat twee positieve testen niet noodzakelijk een uitsluiting hoeft te betekenen, maar de Franse overheid heeft nu opnieuw ingegrepen. Hoe moet het nu verder?

In het oorspronkelijke protocol van de Tourorganisatie ging het over twee positieve testen of sterke vermoedens binnen de hele bubbel van de ploeg.

Dat schaften de teams uiteindelijk af en ze gingen naar twee bevestigde gevallen onder de renners, maar daar wil de Franse overheid niet van weten.

Ontgoocheling

Voor hen gelden ook besmettingen bij de staf. Zijn er zo twee of meer binnen een periode van zeven dagen binnen een ploeg, dan zal uitsluiting volgen. ASO en de ploegen zijn erg ontgoocheld.

"De Franse overheid is niet gebonden aan de regels die de clubs zichzelf opleggen", kregen de ploegen binnen in hun mailbox. Dat weet alvast Sporza. "De Franse overheid staat erop dat een team uitgesloten kan worden als er 2 teamleden (renners of staf) positief testen (over een periode van 7 dagen)."