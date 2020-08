Krijgt Wout Van Aert een kans op de gele trui? Hij reageert zelf!

Het circus is begonnen, de Tour de France is bezig met een rit van Nice naar Nice. Zien we een Belg in het geel?

De grootste kanshebber onder de Belgen lijkt Wout Van Aert. In een sprint met een beperkt peloton zou hij veel kans maken. Laat beslissen Maar: het geel in Parijs is dé belangrijkste zaak dit seizoen. "Dumoulin en Roglic veilig houden is de prioriteit", beseft Van Aert. "Het zal pas heel laat duidelijk worden of ik er mij tussen mag gooien in de sprint", geeft de Belg in vorm aan bij Sporza. "Het zal wel een sprint worden, denk ik. De aankomst is heel breed, een mooie finish voor de eerste etappe."