"Waarom blijft hij zo rondfietsen? Ik vind het wat triestig": Eddy Merckx fileert groot kampioen

Geen Mark Cavendish in de Tour de France 2020. En dus ook geen 31e ritzege in de Tour voor de man van het eiland Man. "Het is wat triestig."

Eddy Merckx zal ook de komende jaren nog recordhouder zijn qua aantal ritzeges in de Tour de France, want enkel Cavendish kwam met zijn 30 in de buurt van de 34 van Merckx.

Triestig

"Ik denk niet dat hij mijn record nog gaat afpakken", aldus Merckx daarover in Het Nieuwsblad. "Niet dat ik er last van zou hebben, Cavendish is een toffe gast."

Toch begrijpt Merckx het niet hoe de Brit zichzelf blijft kwellen: "Ik vind het een beetje triestig. Het is gedaan met hem. Hij was wereldkampioen en had zo'n grote carrière en dan blijft hij rondrijden op deze manier. Waarom? Voor het geld moet hij het toch niet meer doen?"