John Degenkolb gelukkig met ritoverwinning Lotto-Soudal: "Success is the best revenge"

Voor John Degenkolb is het een Tour de France om snel te vergeten. Al in de eerste etappe kwam de Duitser buiten tijd aan door een blessure en dus kon de renner niet meer van start gaan in de tweede etappe.

Lotto-Soudal heeft in deze Tour de France haar deel van de pech al wel gehad. Met John Degenkolb en Thomas De Gendt zijn er namelijk al twee renners van de wielerploeg niet meer te zien in de Ronde van Frankrijk.

Toch was er gisteren ook nog eens goed nieuws voor Lotto-Soudal, want Caleb Ewan haalde de ritoverwinning binnen. Degenkolb liet via sociale media dan ook weten dat hij heel gelukkig is voor de ploeg. "Ik ben zo gelukkig voor mijn ploegmaats. Goed gespeeld Caleb Ewan. Success is the best revenge", aldus de Duitser.