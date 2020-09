Roglic heeft nu al ritzege beet: "In tweede rit bewezen dat ik klaar ben, maakt mij niet uit dat Alaphilippe geel heeft"

Als één van de twee grote favorieten in deze Tour heeft Primoz Roglic nu al laten zien top te zijn. Als er enige twijfels waren na zijn val in de Dauphiné, waren die al weg. Roglic ging vol voor de ritzege, want aan de gele leiderstrui dacht hij nog niet.

Zijn overwinning werd ook goed ingeleid door zijn ploeg. Er waren meer ploegmaats die tot diep in de finale meegingen in vergelijking tot de vorige dagen. "Het was een snelle dag, vrij zwaar. De jongens deden hun job heel goed. Ik zat de hele tijd in een goede positie. Op het einde kon ik een goede sprint rijden. Ik ben heel blij", reageerde Roglic in het flashinterview.

Het is wel Julian Alaphilippe die in het geel blijft. Daar malen ze bij Jumbo-Visma wel niet echt om. "Dat accepteer ik, dat maakt mij niet uit. We zijn veilig gebleven en winnen zelfs, nog beter dus. We moeten zo blijven verder doen."

Ik voel me iedere dag een beetje beter

De valpartij in de Dauphiné heeft geen invloed meer op de prestaties van Roglic: de Sloveen staat er. "Ik voel me iedere dag een beetje beter. Het is leuk om opnieuw met de fiets te rijden. In de tweede rit had ik al bewezen dat ik klaar ben."