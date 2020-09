Adam Yates weer een dag in het geel: "Maar ik ben hier nog steeds om een etappe te winnen"

Adam Yates mag ook morgen weer de gele trui aantrekken. De Brit heeft echter nog steeds de focus op een ritzege.

"Het was een leuke eerste dag in het geel. Er was een sterke ontsnapping en er wilden wel wat renners mee. Dat maakte het voor ons niet altijd even gemakkelijk, maar we hebben het wel goed gedaan", zei Yates na de etappe.

Op het allerlaatste moment viel Julian Alaphilippe nog aan, om zo een seconde goed te maken. Yates bleef opvallend rustig op zijn zadel zitten.

"Ik had het gevoel dat op dat moment een aanval heel weinig kon opleveren. Het was een moeilijke aankomst om seconden te winnen. Ik denk dat we ons goed verweerd hebben, want ik zit nog steeds in het geel."

Aanvankelijk was de gele trui geen doel voor Yates, maar dat kan wel eens veranderen in deze speciale Tour. "Voor mij is het geel geen doel. Ik wil nog steeds gaan voor ritwinst. Daarnaast komen er ook nog eens een paar moeilijke races aan. Maar we nemen het dag per dag en we zien wel wat er gebeurt."