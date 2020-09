"Als Van Aert groen wil winnen, dan kan je hem al opschrijven": José De Cauwer laat zich uit over heikel punt en kijkt al naar WK en Roubaix

Maakte Wout Van Aert indruk donderdag met zijn tweede ritzege? Amai. Rest de vraag: moet de Belg voor het groen gaan? Het zou zomaar kunnen, José De Cauwer heeft ook zijn mening.

Als het van ons zou afhangen, dan is het simpel. Van Aert kan best zonder te veel krachten te verspillen overal meeschuiven voor wat puntjes en daarna en bijvoorbeeld in Parijs alsnog uithalen om een en ander recht te zetten. (lees er HIER nog eens meer over!)

En je weet nooit dat er nog iets met Sagan en/of Bennett zou gebeuren de komende twee weken, dus je kan er maar beter bovenaan tussen staan. José De Cauwer is ook duidelijk: "Als hij hem zou willen winnen, dan kan je hem nu al opschrijven."

Drie ritten en geen groen, is dat een probleem?

"Maar het team zal neen zeggen. Ze hebben nog nooit een grote ronde gewonnen en daar zijn ze voor gekomen met Roglic en Dumoulin. Van Aert zal dat gewoon accepteren. Nu kan hij zich ook perfect af en toe eens sparen en dan uithalen, bijvoorbeeld in Parijs."

"Als hij drie ritten wint, maar niet de groene trui. Is dat een probleem? Hij wil ook nog schitteren op het WK en er staan tot in Roubaix, er komt nog veel voor hem dit seizoen", aldus De Cauwer nog tegen Sporza.