Sprinters zijn opnieuw aan zet in de zevende etappe van de Tour de France

Vandaag krijgen de renners in de Tour de France al de zevende etappe voorgeschoteld. Ze rijden van Millau naar Lavaur. Het is een rit van 168 kilometer en onderweg krijgen de renners drie korte beklimmingen.

Helemaal in het begin van de etappe moeten de renners over de Côte de Luzençon, een klim van derde categorie. Op 94 kilometer van de streep staat de tweede beklimming van de dag op het programma: de Col de Peyronnenc is ook een klim van derde categorie.

Op 70 kilometer van het einde krijgen de renners met de Côte de Paulhe de laatste beklimming van de dag. Een massasprint is dus in de maak of komt er toch een verrassing van de vluchters? En gaat een bepaalde ploeg eventueel waaiers willen trekken? Antwoord binnen enkele uren.