Keukeleire zit in met Dauphiné-winnaar, gelooft in herhaling prestatie Urán uit 2017 en tipt op Roglic voor eindwinst

Jens Keukeleire is in de Tour om zijn kopmannen veilig te omringen, maar één van hen heeft toch al serieuze klappen gekregen. Het gaat over Daniel Felipe Martinez, de winnaar van de Dauphiné. Die is na een valpartij op de eerste dag al op bijna twintig minuten gereden.

Martinez leek na zijn winst de Dauphiné dé man te zijn die EF wel eens succes on bezorgen in de Tour. "Ik denk dat iedereen aangenaam verrast was. We wisten sowieso dat hij daartoe in staat was. Om dat nu al te doen, was toch wel indrukwekkend. Ik denk dat wij de enige ploeg waren in de Dauphiné die nog niet had gekoerst", onderstreept Keukeleire in een gesprek met Wielerkrant.

Qua voorbereiding niet evident. "Op training gaat alles altijd goed, je start dan toch wel met een paar vraagtekens. Bij hem ging het duidelijk heel goed. Wel een beetje geluk gehad dat Roglic niet meer aan de start kwam in die laatste rit, maar hij reed een indrukwekkende laatste rit en nam de gele trui. Superspeciaal om dat mee te maken. Omdat ik toch denk dat de Dauphiné de lastigste rittenwedstrijd is van een week."

Dat is dan wel een overwinning die kan tellen. "Om dat in een jaar zoals dit te winnen, is toch wel speciaal." En dan trek je naar de Tour, valt Martinez in de eerste rit en ondervindt hij daar ook nog gevolgen van. "Het was toch een serieuze smak. Of je nu zacht of hard valt, het heeft toch altijd een impact op een lichaam. We hopen dat hij zo goed mogelijk kan herstellen, zodat hij misschien de laatste week van de Tour nog iets kan doen."

Het podium: is dat haalbaar voor één van de klassementsmannen van EF? "Ja, ik denk het wel. Alle drie de jongens zijn in staat om ooit en zelfs dit jaar dicht te eindigen in het algemeen klassement. Rigo heeft het al gedaan in het verleden", verwijst Keukeleire naar de tweede plaats van Urán. "Ik denk zeker dat hij in staat is om dat opnieuw te doen."

Urán staat wel nog goed geklasseerd in de top tien. Higuita heeft al wat meer tijd verloren, maar is toch nog vijftiende. "In de Dauphiné was het duidelijk dat Martinez iets beter was dan de anderen. Sergio Higuita is heel zwaar gevallen in die tweede rit. Dat was ook iets waar je rekening mee moest houden. Ik denk als ze alle drie in topvorm zijn dat ze heel erg aan mekaar gewaagd zijn."

Wie weet komt er dus wel een podiumplek uit de bus gevallen. Eindwinst, dat zal wellicht nog net iets te hoog gegrepen. Heeft Keukeleire een favoriet bij de andere ploegen? "Ik denk dat we niet om de trein van Jumbo-Visma heen kunnen kijken, dus ik denk dat Roglic wel de uitgesproken favoriet is."