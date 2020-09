Boonen ziet waas van onoverwinnelijkheid boven Wout van Aert hangen en laat zich uit over mogelijke groene trui

Is Wout van Aert al klaar met winnen in de Ronde van Frankrijk? In zijn huidige vorm kan je het je haast niet voorstellen. Want elke koers waar hij zijn zinnen op zet, haalt hij tegenwoordig binnen. Ook Tom Boonen kan niet om de bijna-onoverwinnelijkheid van Van Aert heen.

Aan twee ritzeges zit Van Aert voorlopig in de Tour. "Het zou me niks verbazen als Wout het daar niet bij laat", stelt Boonen in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Zo'n etappe als die van morgen, daar kan het volgens mij nog een keer lukken voor Wout. Dat wordt misschien een waaierrit. Wout heeft vrijdag in Lavaur, op het einde van een waaierrit, een knaller van een sprint neergezet. Foutloos."

Terwijl het dan voor hem toch ook de hele dag volop koersen is. "Hij heeft nog die twee of drie procent extra die de rest niet meer heeft. Op dit moment is niemand in het peloton beter dan Wout van Aert. Er hangt een waas van onoverwinnelijkheid boven hem."

HECTIEK VAN DE ECHTE MASSASPRINT

Krijgt Boonen straks navolging als Belgische ex-winnaar van het puntenklassement in de Tour? "Iedereen heeft het nu over de groene trui. Die pak je er niet zomaar bij. Je moet deelnemen aan de tussensprints. En aan de hechte massasprints, waar het er heel hectisch aan toegaat. Wout kan zijn plan trekken in een sprint, maar in de hectiek van de Tour heeft hij nog niet gesprint."

Dat moet toch ook binnen zijn kunnen liggen. "Ik denk wel dat hij dat kan, absoluut. Hij moet voor zichzelf uitmaken of hij dat wil." Is dit eigenlijk ook vol te houden na de Tour? Zien we Van Aert ook op zijn best op het WK en in de klassiekers? "Wie goed is, raakt vermoeid, maar zal er ook weer staan na vier of vijf dagen rust. Ik verwacht dat Wout heel lang goed zal zijn."