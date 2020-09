Gele trui Roglic verwacht spanning tot op La Planche des Belles Filles: "Het gaat niet enkel om Tom Dumoulin of mij"

Traditioneel op rustdagen in de tour is het vooral uitkijken naar wat de gele trui, Primoz Roglic in dit geval, te vertellen heeft. De kopman van Jumbo-Visma kwam nog eens terug op het opofferen van Dumoulin en beseft dat er nog een lange weg te gaan is.

Het moet wel gezegd dat Roglic in de eerste Tourweek een sterke indruk maakte. En dat terwijl zijn val in de Dauphiné toch de voorbereiding verstoorde. "Ik moest de dinsdag voor de start een last-minute beslissing nemen om naar de Tour te gaan. Ik had er dan vertrouwen in dat ik met een beetje geluk de eerste dagen goed kon door geraken, alles is perfect gegaan.'

Op de eerste rustdag staat hij dus al in het geel. Is dat niet iets te vroeg? "Het is ons doel om geel te hebben in Parijs, maar door onze manier van rijden hebben we nu al verdiend om de trui in ons bezit te hebben. Ik ben trots om de gele trui te kunnen dragen."

BEGIN VAN DE TOUR

Roglic houdt zich wel voor dat de strijd nog lang niet gestreden is. "Al onze jongens zijn supergemotiveerd, maar het is nog altijd wel het begin van de Tour. Het finale beeld krijgen we in de derde week na de tijdrit op La Planche des Belles Filles."

Dat Dumoulin zich al opofferde voor Roglic, blijft toch voor consternatie zorgen. "We willen allemaal ons deel doen. Het gaat niet enkel om Tom of mij, of de andere jongens of de coaches. Het belangrijkste is de focus houden, gezond blijven en ons werk doen."

2 VAN DE BESTE RENNERS UIT NATIE VAN 2 MILJOEN

Concurrenten zijn er ook nog genoeg. Onder andere ene Tadej Pogacar. "Het is mooi om te zien dat twee Slovenen hier zo hard met de fiets rijden in Frankrijk. Het is al te gek dat een natie van twee mijoen mensen twee van de beste renners ter wereld heeft."