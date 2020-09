Jumbo-Visma nu nog meer in de spotlights: "Voor Roglic een droom die uitkomt, een boeiend gevecht wacht op ons"

Door de sterke indruk die Jumbo-Visma liet in de voorbereiding, was het in de Tour al de ploeg waar iedereen naar keek. Dat zal er nu niet bepaald minder op worden nu het team ook de gele trui heeft. Daar is Frans Maassen zich wel van bewust.

De Nederlandse sportdirecteur zag hoe Primoz Roglic zich in de negende etappe naar de leiding reed in de Tour. "Primoz had tijdens de rit aangegeven dat hij zich heel goed voelde. Dat stimuleerde de ploeg om voor de gele trui te gaan". VERANTWOORDELIJKHEID De kopman heeft nu datgene wat hij ook nog in Parijs hoopt te hebben: die fameuze gele leiderstrui. "Voor hem is het een droom die uitkomt", weet Maassen. "We staan nu nog meer in de spotlights", is hij zich ook bewust van de verantwoordelijkheid die het team nu draagt. Met nog altijd kleine verschillen ten opzichte van de voornaamste concurrenten ligt het klassement nog grotendeels open. "Er wacht een leuk en boeiend gevecht op ons."