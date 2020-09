Krijgen we komende jaren duels Pogacar-Evenepoel? "Wat Remco tot dusver gedaan heeft, is fenomenaal"

De opmars van Pogacar is nog eens het bewijs dat er een nieuwe generatie is opgestaan. Evenepoel is ook een naam die in dat verband in één adem met Pogacar genoemd wordt. De Sloveen is er 21, onze landgenoot 20. Bekampen ze mekaar de volgende jaren in de grote ronden?

Het zouden alvast heerlijke duels zijn om naar uit te kampen. Pogacar is natuurlijk dat jaar ouder en heeft dat gebruikt om al te schitteren in de Vuelta en nu ook in de Tour. Aan de aankomst van de negende Tourrit in Laruns had Pogacar het bij verschillende media over de nieuwe generatie. Tijdens dat gesprek viel ook de naam van Remco Evenepoel.

"Heeft Remco het potentieel om het ooit te halen na een beproeving van drie weken? Enkel toekomst kan het ons vertellen, maar wat hij tot dusver gedaan heeft in zijn carrière, is al fenomenaal", is Tadej Pogacar van mening.

Ik wens Remco het beste voor zijn revalidatie

Dat duel tussen beiden is er voorlopig nog niet gekomen. "Ik heb nog nooit samen met hem in een koers gezeten sinds hij prof is geworden. Ik kan dus niet oordelen over zijn potentieel. Het belangrijkste is nu dat hij goed herstelt van zijn valpartij in de Ronde van Lombardije. Ik wens hem het beste voor zijn revalidatie en dat hij zo rap mogelijk kan terugkomen."