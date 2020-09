Pascal Ackermann ziet vele vragen beantwoord na waanzinnige spurt: "Ik was in staat om het gaatje te vinden"

Pascal Ackermann heeft een waar meesterwerkje afgeleverd bij aankomst van de eerste Tirrenorit. Langs de rechterkant van de baan flitste de Duitser tot drie keer toe door een kleine opening. En zeggen dat hij nog met twijfels aan de start was gekomen.

Een ziekte had zijn voorbereiding op Tirreno-Adriatico toch wel verstoord. "Het was een ongelooflijke koers. We wisten niet echt hoe het zou zijn. Ik had slechts één dag op deze fiets gereden, want voordien was ik ziek, ik wist dus niet hoe het met de vorm zou zitten."

In de massaspurt kwam Ackermann vanuit een hele verre positie nog opzetten, om vervolgens iedereen voorbij te knallen. Op zijn Ewans, misschien nog straffer. "Het was een zware en lange sprint, want ik kwam van achteruit. Maar ik had een goede snelheid en was in staat om het gaatje te vinden op het juiste moment." Een understatement van jewelste.

We hebben het plan perfect uitgevoerd

Nu moet Ackermann wel gerustgesteld zijn. "Ik denk dat mijn vorm goed is en we hebben het plan perfect uitgevoerd. Nu is de druk er af en kunnen we zien wat mogelijk is in de volgende paar ritten. Hopelijk kunnen we nog eens een sprintersrit winnen."