Stressvolle dag voor renners in Tour de France: vandaag worden resultaten coronatests bekendgemaakt

De renners in de Tour de France staan vandaag voor een stressvolle dag. De tiende rit staat namelijk op het programma, maar het is nog niet duidelijk of iedereen er nog wel zal bij zijn. Vandaag worden de resultaten van de coronatests bekendgemaakt.

Volgens Het Laatste Nieuws zal het ASO net voor de start van de tiende etappe meer uitleg geven over de resultaten van de coronatests. De renners staan dus voor een stressvolle ochtend, want bij een positieve test wordt de renner uit de Tour de France gezet. Ook voor de wielerploegen kunnen de resultaten een ramp zijn, want als als twee renners of stafleden van dezelfde wielerploeg besmet zouden zijn met het coronavirus, wordt heel de ploeg uit de Tour de France gezet.