Helper voor Miguel Ángel López moet Tour verlaten met breuk in sleutelbeen en middenhandsbeentje

Astana moet de Tour de France verderzetten zonder één van hun belangrijke krachten. Kopman Lopez zal in de resterende bergritten niet meer kunnen rekenen op Ion Izagirre. Die haalde het einde van de elfde etappe niet na een valpartij.

Valpartijen genoeg in deze Tour en in de elfde etappe was Ion Izagirre één van de slachtoffers die er het meest ernstig aan toe was. Op zo'n dertig kilometer van de aankomst in Poitiers kwam het achteraan het peloton tot een val bij een smalle passage.

RIT NIET MEER UITGEREDEN

Izagirre wist wellicht meteen hoe laat het was, want hij ging op de rand van de stoep zitten. Van de rit uitrijden was geen sprake meer. Het kwam daar ter plekke dus al tot een opgave. Ondertussen is er ook een diagnose gesteld en die bracht weinig goed nieuws.

Ion Izagirre heeft zijn rechtersleutelbeen gebroken. Dat is nog niet alles. Ook aan zijn derde rechter middenhandsbeentje is gebroken.