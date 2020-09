Statistiek van de dag: Tim Declercq toont waarom zijn bijnaam 'El Tractor' is

Na 12 etappes hebben de renners al zo'n 2100 kilometer afgelegd, en daarvan heeft Declercq maar liefst 10% op kop gereden. De bijnaam van Declercq is niet voor niets 'El Tractor'. De ene etappe is het voor Bennett, de andere voor Alaphilippe. Maar er is een ding zeker: Declercq rijdt steevast op kop van het peloton.

Your stat of the day.

2100 kilometers have been covered so far at #TDF2020 and @Tim_Declercq spent 10% of those working at the front of the peloton.#WayToRide #ElTractor

Photo: @GettySport pic.twitter.com/EmCbi27gpB